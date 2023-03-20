В московском аэропорту нашли чемодан с гашишем из Индии

В аэропорту Шереметьево таможенники с собакой нашли чемодан с гашишем. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает Telegram -канал Mash.

По данным канала, сотрудники заметили чемодан, который царапал соседний багаж. Она решили осмотреть его и обнаружили восемь консервных банов. На них были этикетки с овощами, паштетом и какао. Экспертиза показала, что внутри вовсе не продукты питания, а гашиш весом 1,6 килограмм. На кадрах видно, как специалисты вскрывают находку.