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42 минуты назад

В московском аэропорту таможенники с собакой нашли чемодан с гашишем из Индии

Lenta.ru

В аэропорту Шереметьево таможенники с собакой нашли чемодан с гашишем. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

В московском аэропорту нашли чемодан с гашишем из Индии
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, сотрудники заметили чемодан, который царапал соседний багаж. Она решили осмотреть его и обнаружили восемь консервных банов. На них были этикетки с овощами, паштетом и какао. Экспертиза показала, что внутри вовсе не продукты питания, а гашиш весом 1,6 килограмм. На кадрах видно, как специалисты вскрывают находку.

Выяснилось, что чемодан прилетел из Индии рейсом Дели-Москва. Владелец запрещенного багажа утверждает, что не знал о содержимом консервов и просто забрал их про просьбе друзей.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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