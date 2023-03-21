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35 минут назад

В Псковской области неизвестный расстрелял из пистолета проезжающий мимо автомобиль

Газета.Ruиещё 2

Пешеход открыл стрельбу по проезжавшему мимо автомобилю в одной из деревень Великолукского района Псковской области. Об этом сообщает informpskov.ru.

В Псковской области мужчина расстрелял проезжающий мимо автомобиль
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Происшествие произошло в деревне Переслегино. Со слов пассажира автомобиля, пешеход бросил булыжник в лобовое стекло, а затем открыл стрельбу из пневматического пистолета.

В результате происшествия лобовое автомобиля было разбито. Пострадавших нет. Прибывшие на место полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали виновника ДТП в Санкт-Петербурге, после которого заживо сгорели двое мужчин.

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