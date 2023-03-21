В Псковской области мужчина расстрелял проезжающий мимо автомобиль

Пешеход открыл стрельбу по проезжавшему мимо автомобилю в одной из деревень Великолукского района Псковской области. Об этом сообщает informpskov.ru.

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Происшествие произошло в деревне Переслегино. Со слов пассажира автомобиля, пешеход бросил булыжник в лобовое стекло, а затем открыл стрельбу из пневматического пистолета.

В результате происшествия лобовое автомобиля было разбито. Пострадавших нет. Прибывшие на место полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.