Автобус с пассажирами загорелся в Новосибирске

В Новосибирске на остановке загорелся автобус с людьми. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, пишут «Аргументы и Факты».

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области ГУ МЧС по Новосибирской области

Там уточнили, что автобус загорелся на остановке в Калининском районе города — внутри него находились десять человек, им удалось эвакуироваться.

Пожарные потушили открытый огонь за шесть минут, площадь возгорания составила 18 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали восемь пожарных и две единицы техники.