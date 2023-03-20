В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
35 минут назад

В российском городе загорелся автобус с пассажирами

Lenta.ru

В Новосибирске на остановке загорелся автобус с людьми. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, пишут «Аргументы и Факты».

Автобус с пассажирами загорелся в Новосибирске
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской областиГУ МЧС по Новосибирской области

Там уточнили, что автобус загорелся на остановке в Калининском районе города — внутри него находились десять человек, им удалось эвакуироваться.

Пожарные потушили открытый огонь за шесть минут, площадь возгорания составила 18 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали восемь пожарных и две единицы техники.

Ранее в Тюмени на перекрестке улиц Максима Горького и 50 лет Октября на ходу загорелся автобус, переполненный пассажирами. ПО словам очевидцев, водитель транспортного средства выбирался из горящего автобуса последним через форточку.

Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий