Рецидивист зарезал бывшую жену в Калуге

В Калуге задержан рецидивист по подозрению в убийстве бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

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В отношении 59-летнего жителя Калуги возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 18 марта бывшие супруги находились в квартире дома на улице Тарутинская. Между ними вспыхнул очередной конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес 55-летней женщине смертельные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.