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50 минут назад

Рецидивист зарезал бывшую жену в российском городе

Lenta.ruиещё 1

В Калуге задержан рецидивист по подозрению в убийстве бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Рецидивист зарезал бывшую жену в Калуге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отношении 59-летнего жителя Калуги возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 18 марта бывшие супруги находились в квартире дома на улице Тарутинская. Между ними вспыхнул очередной конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес 55-летней женщине смертельные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

С подозреваемым проводятся следственные действия, назначены экспертизы. Соседи рассказали следователям, что бывшие супруги постоянно ссорились и дрались. Калужанин ранее был судим за убийство.

Происшествия,Следственный комитет,
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