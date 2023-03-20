Репортеров CNN ограбили во время репортажа о преступности в Сан-Франциско

Кён Ла опубликовала несколько фотографий и видео разбитого заднего стекла их машины. Как рассказала корреспондент, их арендованный автомобиль ограбили, когда она и продюсер CNN находились в мэрии города для интервью.

Она отметила, что у репортеров была охрана, которая должна была следить за двумя их машинами, но они не смогли помешать ворам похитить их вещи из машины "менее чем за четыре секунды". По ее словам, нанятый ими охранник пытался схватить преступников, но не успел и лишь сделал фото машины, на которой они скрылись с места инцидента.