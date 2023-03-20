Репортеров CNN ограбили во время репортажа о преступности в Сан-Франциско

В Сан-Франциско ограбили съемочную группу американского телеканала CNN, которая приехала в город для освещения проблемы растущей преступности. Об этом сообщила корреспондент телеканала Кён Ла в своем Twitter-аккаунте.
Кён Ла опубликовала несколько фотографий и видео разбитого заднего стекла их машины. Как рассказала корреспондент, их арендованный автомобиль ограбили, когда она и продюсер CNN находились в мэрии города для интервью.
Она отметила, что у репортеров была охрана, которая должна была следить за двумя их машинами, но они не смогли помешать ворам похитить их вещи из машины "менее чем за четыре секунды". По ее словам, нанятый ими охранник пытался схватить преступников, но не успел и лишь сделал фото машины, на которой они скрылись с места инцидента.
"Сан-Франциско - прекрасный город. Это наш третий день здесь, и мне понравилось здесь проводить время. Но если вы все-таки посетите этот город, знайте, что даже с нанятой охраной, наблюдающей за вашим автомобилем, этого недостаточно", - написала она позже.
Ранее сообщалось, что американец от скуки совершил два ограбления и оказался под арестом.