В Магаданской области в понедельник, 20 марта, произошло два землетрясения. О природном катаклизме магнитудой 6,0 сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, передает «Интерфакс».

Эпицентр землетрясения находился в Омсукчанском районе Магаданской области, его очаг залегал на глубине 261 километр. Второе землетрясение зафиксировали в 584 километрах северо-восточнее Магадана, его очаг располагался на глубине 10 километров.

19 марта в Магадане ввели режим ЧС из-за снежных и тепловых циклонов на побережье региона. Окончание режима ЧС будет зависеть от скорости расчистки Магадана от снега, уточнили власти.