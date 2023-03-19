112: во время пожара в Духовском переулке в Москве погибли два человека

В Духовском переулке в Москве произошло возгорание. Во время пожара погибли два человека, сообщается в Telegram-канале 112.
По данным источника, на месте происшествия наблюдается открытое горение. Экстренные службы пытаются ликвидировать возгорание.
Уже стало известно о двух погибших людях. Еще один человек выпрыгнул из окна, чтобы спастись от огня. Информации о его состоянии не поступало.
Ранее под Нижним Новгородом дальнобойщик поджег собственный дом, поскольку устал мириться с тем, что после инсульта он не сможет работать. В момент возгорания внутри находилась супруга мужчины, однако ей удалось выйти из здания. Ни она, ни ее муж не пострадали. Дом площадью 120 квадратных метров был полностью уничтожен огнем.
Супруга дальнобойщика заявила на мужа в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.