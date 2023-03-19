112: во время пожара в Духовском переулке в Москве погибли два человека

В Духовском переулке в Москве произошло возгорание. Во время пожара погибли два человека, сообщается в Telegram-канале 112.

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По данным источника, на месте происшествия наблюдается открытое горение. Экстренные службы пытаются ликвидировать возгорание.

Уже стало известно о двух погибших людях. Еще один человек выпрыгнул из окна, чтобы спастись от огня. Информации о его состоянии не поступало.

Ранее под Нижним Новгородом дальнобойщик поджег собственный дом, поскольку устал мириться с тем, что после инсульта он не сможет работать. В момент возгорания внутри находилась супруга мужчины, однако ей удалось выйти из здания. Ни она, ни ее муж не пострадали. Дом площадью 120 квадратных метров был полностью уничтожен огнем.