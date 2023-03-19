Автомобиль загорелся у делового центра «Москва-Сити»

В столице рядом с деловым центром «Москва-Сити» загорелся автомобиль. Об этом пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что инцидент произошел на Краснопресненской набережной в районе дома 23А.

В Дептрансе пояснили, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.

В настоящее время перекрыто движение в сторону ТТК.