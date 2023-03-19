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27 минут назад

Автомобиль загорелся у делового центра «Москва-Сити»

Илья Родин

В столице рядом с деловым центром «Москва-Сити» загорелся автомобиль. Об этом пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что инцидент произошел на Краснопресненской набережной в районе дома 23А.

В Дептрансе пояснили, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.

В настоящее время перекрыто движение в сторону ТТК.

Ранее сообщалось, что в результате поджога в районе ДЦ сгорели две машины. Полиция задержала злоумышленника на месте преступления.

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