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21 минуту назад

Российского подростка насмерть придавило мешком с зерном

Lenta.ruиещё 3

В Волосовском районе Ленинградской области десятилетнего школьника насмерть придавило мешком с зерном в хозяйственном комплексе. Об этом в воскресенье, 19 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Российского подростка насмерть придавило мешком с зерном
Фото: 

Установлено, что 18 марта компания из трех друзей-подростков проникла на складской комплекс, где во время игры один из них проделал в мешке дырку. Зерно стало высыпаться, и находящийся выше мешок упал на мальчика. Школьник скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что на Сейшелах россиянин получил 2,5 года за смерть сына, оставленного в машине на солнце.

Происшествия,Следственный комитет,
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