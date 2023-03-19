Российского подростка насмерть придавило мешком с зерном

В Волосовском районе Ленинградской области десятилетнего школьника насмерть придавило мешком с зерном в хозяйственном комплексе. Об этом в воскресенье, 19 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Установлено, что 18 марта компания из трех друзей-подростков проникла на складской комплекс, где во время игры один из них проделал в мешке дырку. Зерно стало высыпаться, и находящийся выше мешок упал на мальчика. Школьник скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.