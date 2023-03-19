В Москве на стройке произошла массовая драка

В Москве на стройке ЖК бизнес-класса полиция задержала десятки участников массовой драки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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По данным канала, порядка пятидесяти строителей из среднеазиатских республик поссорились из-за очередности приема пищи в столовой.

Работники из Таджикистана настаивали на том, чтобы приступить к завтраку первыми. Их коллеги из Узбекистана, в свою очередь, полагали, что столовая должна накормить именно их.

После словесной перепалки в ход пошла арматура и молотки.

В результате, часть участников драки была доставлена в медицинские учреждения с тяжелыми травмами, а часть в полицию.