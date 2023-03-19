Житель Донецка пострадал от взрыва противопехотной мины "Лепесток"

Мирный житель Донецка пострадал в воскресенье от взрыва противопехотной мины "Лепесток", которые на населенные пункты Донбасса сбрасывают украинские войска. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин .

"В результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в посадке Петровского района получил ранение мужчина 1963 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уже 97 человек, в том числе девять детей, пострадали от взрыва таких мин. Три человека позже умерли из-за полученных травм.