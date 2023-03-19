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45 минут назад

В Москве на свадьбу пришли неизвестные, потребовали ужин и устроили массовую драку

Газета.Ru

В московском ресторане «Чайка» проходила свадьба, на которую пришли двое неизвестных и стали требовать от персонала заведения ужин, сообщается в Telegram-канале SHOT.

Неизвестные пришли на свадьбу и устроили драку в ресторане в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером 18 марта 2023 года 38-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил об избиении. Москвич сказал, что на него и его друга напала толпа мужчин в ресторане, расположенном на Пресненской набережной.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в заведении праздновали свадьбу, поэтому оно было закрыто на банкет. Неожиданно в ресторан пришли двое мужчин и стали требовать от персонала ужин. Когда неизвестных попросили уйти, они устроили драку, а после сами позвонили в полицию.

В московском ресторане гость перепутал свадьбы и спровоцировал массовую драку

Участников массовой драки отвезли в отделение полиции, где они дали показания. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее посетители ночного клуба в Улан-Удэ устроили массовую драку и попали на видео.

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