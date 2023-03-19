Домработница ограбила актрису Наталью Фатееву
Домработница ограбила народную артистку РСФСР Наталью Фатееву. Она вынесла из квартиры одежду, продукты и деньги. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что 88-летняя Фатеева проходила лечение в медицинском учреждении. За то время, что она пребывала в клинике, злоумышленница ограбила ее квартиру.
Источник пояснил, что артистка написала заявление в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка.
Уточняется, что домработница покинула Россию и отправилась в Узбекистан.
Напомним, что Наталья Фатеева - одна из самых известных советских актрис. Она снималась в таких легендарных картинах как «Человек с бульвара Капуцинов», «Джентльмены удачи», «Место встречи изменить нельзя», «Три плюс два», «Табачный капитан».
Ранее артистка сообщила, что помощницы, которых она нанимает в патронажном бюро, нередко обкрадывали ее.