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Домработница ограбила актрису Наталью Фатееву

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Домработница ограбила народную артистку РСФСР Наталью Фатееву. Она вынесла из квартиры одежду, продукты и деньги. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Домработница ограбила актрису Наталью Фатееву
© РИА Новости

Отмечается, что 88-летняя Фатеева проходила лечение в медицинском учреждении. За то время, что она пребывала в клинике, злоумышленница ограбила ее квартиру.

Источник пояснил, что артистка написала заявление в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка.

Уточняется, что домработница покинула Россию и отправилась в Узбекистан.

Напомним, что Наталья Фатеева - одна из самых известных советских актрис. Она снималась в таких легендарных картинах как «Человек с бульвара Капуцинов», «Джентльмены удачи», «Место встречи изменить нельзя», «Три плюс два», «Табачный капитан».

Ранее артистка сообщила, что помощницы, которых она нанимает в патронажном бюро, нередко обкрадывали ее.

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