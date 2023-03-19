Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Иркутске

Самолет, выполнявший рейс Владивосток - Москва, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска из-за технической неисправности судна. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.
«Установлено, что 19 марта 2023 года около 5:30 по местному времени воздушное судно Airbus A330-343X, следовавшее сообщением Владивосток - Шереметьево, было вынуждено приземлиться в аэропорту Иркутска по причине технической неисправности судна (высокое давление в тормозной системе). На борту самолета находились 281 пассажир и 14 членов экипажа. Пострадавших нет, судно повреждений не получило», - говорится в сообщении.
Уточняется, что по данному факту организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта»).
Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, опрошены члены экипажа, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе.