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1 час назад

Самолет рейса Владивосток - Москва вынужденно приземлился в Иркутске из-за технической неисправности

Агентство «Москва»иещё 8

Самолет, выполнявший рейс Владивосток - Москва, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска из-за технической неисправности судна. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Иркутске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Установлено, что 19 марта 2023 года около 5:30 по местному времени воздушное судно Airbus A330-343X, следовавшее сообщением Владивосток - Шереметьево, было вынуждено приземлиться в аэропорту Иркутска по причине технической неисправности судна (высокое давление в тормозной системе). На борту самолета находились 281 пассажир и 14 членов экипажа. Пострадавших нет, судно повреждений не получило», - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта»).

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, опрошены члены экипажа, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе.

Происшествия,Следственный комитет,Аэропорт Шереметьево,
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