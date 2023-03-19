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26 минут назад

Российский полицейский спас пенсионерку от лжебанкира

Lenta.ru

В Кургане полицейский спас пенсионерку от лжебанкира, не дав женщине перевести мошеннику крупную сумму денег. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщается на сайте управления МВД России по Курганской области.

Российский полицейский спас пенсионерку от лжебанкира
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ

Как рассказали в ведомстве, в одном из городских торговых центров сотрудник полиции обратил внимание на женщину, которая разговаривала по телефону, стоя у банкомата и собираясь перевести 200 тысяч рублей. Действия россиянки показались правоохранителю подозрительными, и он решил вмешаться.

Оказалось, что до этого 60-летней женщине позвонил неизвестный, который представился банковским служащим и убедил ее оформить кредит, а полученные средства затем перевести на якобы безопасный счет. В итоге полицейскому удалось остановить россиянку и не дать ей стать жертвой мошенника.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

Происшествия,МВД России,
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