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16 минут назад

В Калужской области нашли тела двух провалившихся под лед детей

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Тела двух провалившихся под лед мальчиков найдены в Калужской области, сообщили в прокуратуре региона.

В Калужской области нашли тела двух провалившихся под лед детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель областной прокуратуры заявил, что сегодня в реке Протва обнаружены тела обоих детей, передает РИА «Новости».

Источник добавила, что спасенные дети находятся в больнице. По ее словам, медики планируют их выписать в течение семи дней.

Накануне правительство Калужской области сообщило, что пять несовершеннолетних провалились под лед на реке Протва недалеко от Обнинска, двое из них погибли. Троих спасли. По данным СУСК по региону, школьники пошли на реку понаблюдать таяние льда и проследовали к центру реки, там лед под ними проломился. Погибшим мальчикам 11 и 12 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ранее сообщалось, что в деревне Дедюхино Рязанской области организовали доследственную проверку после гибели двух братьев четырех и семи лет, которые провалились под лед деревенского пруда.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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