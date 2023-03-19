В Башкирии женщина сожгла "Газель" мужа из-за ревности

В Башкирии женщина подожгла грузовой автомобиль "Газель" своего мужа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. В полиции женщина призналась, что совершила поджог из-за ревности. Мужчина уехал по делам в Уфу и несколько часов не отвечал на звонки. После его возвращения женщина начала думать о мести.
"Разбив стекло, женщина начала поливать салон автомобиля бензином, а затем подожгла и скрылась с места преступления", - говорится в сообщении.
Судя по фото, машина полностью сгорела. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке водитель выпрыгнул на ходу из загоревшегося автомобиля. Машина полностью сгорела.