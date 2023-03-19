В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Россиянину дали срок за избиение и принуждение ребенка стоять на горохе

Lenta.ruиещё 1

В Иркутске суд приговорил 32-летнего местного жителя к пяти годам колонии строгого режима за избиение четырехлетнего ребенка и принуждение его стоять на горохе. Об этом в воскресенье, 19 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель региональной прокуратуры Евгения Алферова.

Россиянину дали срок за избиение и принуждение ребенка стоять на горохе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчину признали виновным по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ. Следствие и суд установили, что в июне 2022 года мужчина в отсутствие своей сожительницы бил ее дочь по незначительным поводам. В качестве наказания для девочки он рассыпал на полу сушеный горох и заставлял ее становиться на колени.

Девочка обратилась за помощью к продавцу продуктового магазина, рассказ ребенка женщина сняла на видео, а также зафиксировала следы побоев, после чего выложила все в интернет. Делом заинтересовались правоохранители и органы опеки.

Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим за совершение корыстных и насильственных преступлений. Свою вину по делу об истязании ребенка фигурант не признал. Девочку забрали из семьи, ее мать ограничили в родительских правах.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий