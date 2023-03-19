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1 час назад

Житель Львова напал на украинок из-за русской речи

Ura.Ru

Во Львове местный житель набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи. Об этом сообщает telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Житель Львова напал на украинок из-за русской речи
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Мужчина ударил сумкой мою подругу из-за того, что мы между собой разговариваем на русском», — заявила одна из женщин на видео, опубликованном в telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. Она рассказала, что мужчина на украинском языке поинтересовался у одной из соотечественниц, откуда она приехала. Женщина по-русски сказала, что она из Днепра.

В ответ собеседник посоветовал выучить ей «государственный язык» и попутно пытался ударить ее сумкой. В итоге украинки решили вызвать полицию.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям. На Украине переименовывают улицы, названные в честь россиян, сообщает Nation News. А также сносят памятники.

В стране введен запрет на российскую музыку и использование русского языка в СМИ, науке и в сфере образования. В марте президент Украины Владимир Зеленский активно занялся переименованием России в Московию. Он поручил проработать этот вопрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Происшествия,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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