Житель Львова напал на украинок из-за русской речи

«Мужчина ударил сумкой мою подругу из-за того, что мы между собой разговариваем на русском», — заявила одна из женщин на видео, опубликованном в telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. Она рассказала, что мужчина на украинском языке поинтересовался у одной из соотечественниц, откуда она приехала. Женщина по-русски сказала, что она из Днепра.