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27 минут назад

«Аэрофлот» отменил все рейсы из Москвы в Сочи

Мослентаиещё 4

«Аэрофлот» отменил все рейсы из Москвы и других регионов в Сочи 19 и 20 марта из-за сильного тумана, говорится на официальном сайте авиакомпании.

«Аэрофлот» отменил все рейсы из Москвы в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющейся информации, на 19 марта отменено 27 рейсов, на 20 марта — четыре рейса. Авиакомпания попросила пассажиров отмененных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт.

Из-за непогоды в воскресенье, 19 марта, отменено 27 рейсов компании, 20 марта — 4 рейса. Авиакомпания рекомендует пассажирам отмененных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт.

Там также отметили, что пассажиры, чей полет в ближайшее время не состоится, могут переоформить свои билеты на другие даты или вернуть за них денежные средства.

Ранее жителей Москвы предупредили о «желтом» уровне погодной опасности из-за гололедицы.

Происшествия,Аэрофлот,
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