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27 минут назад

В российском регионе подростки провалились под лед

Lenta.ruиещё 3

В Калужской области пятеро подростков провалились под лед на реке Протве, двое из них утонули. Об этом сообщает правительство региона на своей странице во «ВКонтакте».

В российском регионе подростки провалились под лед
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Троих удалось спасти. Спасатели прибыли на место. Поисковые работы еще продолжаются», — отметили в ведомстве.

По информации правительства, спасенные подростки находятся в больнице. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее двое детей провалились под лед в Ростове-на-Дону на реке Мертвый Донец. Тонущих детей заметил сторож лодочной станции, однако спасти их не успел. Одному из погибших в российском городе было 10 лет, другому — 12. Их тела уже обнаружили в воде.

Подобное в феврале произошло на Сахалине — там мужчина с сыном провалились под лед на тракторе.

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