В Москве арестован мужчина за донос пассажира метро о контенте в телефоне

В Москве арестовали 40-летнего Юрия Самойлова за жалобу пассажира метро о дискредитирующем контенте в его телефоне, пишет «Коммерсантъ».

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Мужчину признали виновным в распространении экстремистских материалов. Один из пассажиров метро увидел картинки в телефоне Самойлова, которые счел дискредитирующими, после чего сообщил об этом в полицию.

Через несколько станций полицейские задержали мужчину, суд арестовал его на две недели.

Ранее Тверской районный суд Москвы оштрафовал журналистку и организатора волонтерской помощи беженцам из Донбасса Юлию Старостину на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации российской армии.

По данным судебной картотеки, протокол в отношении Старостиной был зарегистрирован в суде в конце января. Как уточнила в разговоре с РБК сама журналистка, о возбуждении дела она узнала из информации на сайте Мосгорсуда.