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1 час назад

Москвич отсудил у стоматологий больше миллиона рублей за лечение зубов в кредит

Мослента

Москвич отсудил у двух стоматологий в центре Москвы компенсации за навязанные услуги. Теперь клиники обязаны выплатить ему более миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Москвич отсудил у стоматологий деньги за лечение зубов в кредит
Фото: UnsplashUnsplash

По информации источника, житель столицы обратился в стоматологические клиники на Пятницкой улице. Во время посещений сотрудники предложили пациенту дополнительные услуги, от которых он не смог отказаться сразу. Так как денег на их оплату у мужчины не было, ему посоветовали взять кредиты в банках.

Спустя некоторое время москвич осознал, что согласился на дополнительные платные услуги под давлением. После этого он начал звонить в клиники, чтобы ему вернули деньги за процедуры, которые не были проведены, но получил отказ.

Тогда мужчина обратился в суд и Роспотребнадзор, но уже с требованием взыскать с клиник не только не только оплаченную сумму, но и проценты по кредитам и моральную компенсацию. Суд встал на его сторону и обязал медучреждения выплатить полную компенсацию, которая превышает запрашиваемую изначально в два раза и составляет один миллион 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что известный блогер и создатель движения «Мужское государство» (признано экстремистским и запрещено в РФ) Владислав Поздняков проиграл второй суд российской сети ресторанов «Тануки». Россиянина обязали возместить компании понесенные по его вине убытки.

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