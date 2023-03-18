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26 минут назад

Провалившегося под лед петербуржца спасли благодаря сотруднице Эрмитажа

Газета.Ru

Сотрудница Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге помогла спасти провалившегося под лед на Неве мужчину, сообщает РИА Новости со ссылкой на музей.

Провалившегося под лед петербуржца спасли благодаря сотруднице Эрмитажа
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел около девяти часов утра, когда сотрудница Эрмитажа обратила внимание на шедшего по льду мужчину. Он подошел к кромке льда и начал опускать в воду свою сумку, а затем упал в воду. Сотрудница позвонила в экстренные службы и сообщила о произошедшем.

Экстренные службы вытащили мужчину из воды, отметили в пресс-службе музея.

Ранее в Петропавловске рыбак заметил на реке Ишим собаку, которая застряла и пыталась выбраться из воды, ей помогли спасатели.

Заметив беспомощного пса, ловец рыбы сразу обратился в экстренную службу. Очевидцы рассказали, что животное давно находилось в ледяной воде и уже выбилось из сил. Инцидент произошел вблизи заросшего густым ивняком и кленами берега.

Спасатель помог собаке выбраться из реки, коллеги страховали при помощи веревки. После того как пес оказался на суше, его согрели и отвезли в ветеринарную клинику.

Происшествия,Эрмитаж,
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