Провалившегося под лед петербуржца спасли благодаря сотруднице Эрмитажа

Сотрудница Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге помогла спасти провалившегося под лед на Неве мужчину, сообщает РИА Новости со ссылкой на музей.

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Инцидент произошел около девяти часов утра, когда сотрудница Эрмитажа обратила внимание на шедшего по льду мужчину. Он подошел к кромке льда и начал опускать в воду свою сумку, а затем упал в воду. Сотрудница позвонила в экстренные службы и сообщила о произошедшем.

Экстренные службы вытащили мужчину из воды, отметили в пресс-службе музея.

Ранее в Петропавловске рыбак заметил на реке Ишим собаку, которая застряла и пыталась выбраться из воды, ей помогли спасатели.

Заметив беспомощного пса, ловец рыбы сразу обратился в экстренную службу. Очевидцы рассказали, что животное давно находилось в ледяной воде и уже выбилось из сил. Инцидент произошел вблизи заросшего густым ивняком и кленами берега.