Провалившегося под лед петербуржца спасли благодаря сотруднице Эрмитажа

Сотрудница Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге помогла спасти провалившегося под лед на Неве мужчину, сообщает РИА Новости со ссылкой на музей.
Инцидент произошел около девяти часов утра, когда сотрудница Эрмитажа обратила внимание на шедшего по льду мужчину. Он подошел к кромке льда и начал опускать в воду свою сумку, а затем упал в воду. Сотрудница позвонила в экстренные службы и сообщила о произошедшем.
Экстренные службы вытащили мужчину из воды, отметили в пресс-службе музея.
Ранее в Петропавловске рыбак заметил на реке Ишим собаку, которая застряла и пыталась выбраться из воды, ей помогли спасатели.
Заметив беспомощного пса, ловец рыбы сразу обратился в экстренную службу. Очевидцы рассказали, что животное давно находилось в ледяной воде и уже выбилось из сил. Инцидент произошел вблизи заросшего густым ивняком и кленами берега.
Спасатель помог собаке выбраться из реки, коллеги страховали при помощи веревки. После того как пес оказался на суше, его согрели и отвезли в ветеринарную клинику.