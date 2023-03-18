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24 минуты назад

Тело москвича нашли в одной из квартир в Москве

Мослента

Тело москвича обнаружили в одной из квартир в Москве. Как сообщает информации Telegram-канала Baza, мужчина покончил с собой после того, как его уволили спустя 17 лет работы в Сандуновских банях.

Тело мужчины нашли в одной из квартир в Москве
Фото: МослентаМослента

По информации источника, происшествие случилось в четверг, 16 марта. Полицейским поступило сообщение о стрельбе. Прибыв на место, они обнаружили тело 56-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы.

Мать погибшего сообщила, что на протяжении 17 лет ее сын работал в Сандуновских банях, но в сентябре прошлого года его уволили из-за начавшихся приступов эпилепсии. Новой работы москвич не нашел и на фоне этого у него начала развиваться депрессия, в результате которой он свел счеты с жизнью. При этом женщина уточнила, что странного поведения или суицидальных мыслей за сыном не наблюдала.

Ранее стало известно, что в Сочи задержали блогера-сыроеда Лютого после смерти его месячного ребенка от истощения.

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