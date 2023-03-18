Бары в Москве, где прошли обыски, закрыты на неопределенный срок

— Действительно, достаточно стремительно пришли люди в форме сразу в два заведения, всех развели по стенам, кого-то положили, насколько я знаю. Стали выборочно проверять телефоны, татуировки в том числе осматривали. Потом стало известно, это все производилось сотрудниками ФСБ с поддержкой полиции, отделом по обеспечению законности и конституционного строя. В отделе все достаточно было цивилизованно, у кого-то спрашивали телефоны, анкетные данные проверяли, видимо, проверяли на причастность к правонарушениям. В итоге всех отпустили достаточно быстро, за два часа, учитывая, что там было где-то человек 40, по заявлению сотрудника полиции. Это продуктивный результат. Опрос проводился сотрудниками ФСБ в здании полиции. Большего ничего не знаем по этой ситуации. Взяли кассовые аппараты, люди в подвешенном состоянии, надеются, что это были просто разовые мероприятия. Но однако руководство уже приняло ряд решений, и одно из решений — одного из участников пока отстранить от должности, наверное, он выйдет полностью из проекта.