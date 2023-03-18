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22 минуты назад

Московские бары, где прошли обыски и задержания, закрыты на неопределенный срок

BFM.RU

В пятницу, 17 марта, в заведения Underdog и La Virgen в центре столицы пришли сотрудники правоохранительных органов. Руководство, которому принадлежат оба бара, подозревают в сборе средств для ВСУ. В итоге были задержаны 40 человек — это сотрудники и посетители. Перед этим их несколько часов держали в закрытых барах.

Бары в Москве, где прошли обыски, закрыты на неопределенный срок
Фото: BFM.RUBFM.RU

В Сети появилось видео из Underdog, на котором пять молодых людей в наручниках поют песню «Березы» группы «Любэ». Рядом стоят силовики, один из них дирижирует. Позже на стеклянной двери Underdog появилась буква Z и надпись «За Россию». Сами заведения временно закрыты, рассказывает адвокат владельцев баров Underdog и La Virgen Константин Ерохин:

Видео дня

— Действительно, достаточно стремительно пришли люди в форме сразу в два заведения, всех развели по стенам, кого-то положили, насколько я знаю. Стали выборочно проверять телефоны, татуировки в том числе осматривали. Потом стало известно, это все производилось сотрудниками ФСБ с поддержкой полиции, отделом по обеспечению законности и конституционного строя. В отделе все достаточно было цивилизованно, у кого-то спрашивали телефоны, анкетные данные проверяли, видимо, проверяли на причастность к правонарушениям. В итоге всех отпустили достаточно быстро, за два часа, учитывая, что там было где-то человек 40, по заявлению сотрудника полиции. Это продуктивный результат. Опрос проводился сотрудниками ФСБ в здании полиции. Большего ничего не знаем по этой ситуации. Взяли кассовые аппараты, люди в подвешенном состоянии, надеются, что это были просто разовые мероприятия. Но однако руководство уже приняло ряд решений, и одно из решений — одного из участников пока отстранить от должности, наверное, он выйдет полностью из проекта.

— Кассовые аппараты зачем изъяли? Бары без них не смогут работать и временно будут закрыты?

— Решение о закрытии в любом случае принято, в первую очередь, потому, что туда ходят люди, и не хочется, чтобы люди попадали в ситуацию, когда правоохранители проводят рейды.

Получить оперативный комментарий от Басманного ОВД, куда доставили минувшей ночью задержанных, радиостанции Business FM не удалось. Летом прошлого года в соцсетях одного из этих баров появился пост с анонсом благотворительного маркета в поддержку украинской организации. Публикацию вскоре удалили, сотрудники бара настаивали, что аккаунт был взломан.

Происшествия,Видео,ФСБ,
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