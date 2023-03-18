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58 минут назад

На юго-востоке Турции выпал град размером с мяч для гольфа

Газета.Ru

На юго-востоке Турции выпал разрушительный град. Как отмечает ТАСС, град со снегом обрушился на провинцию Анталья.

Стихия застала врасплох, в частности, жителей городов Манавгат и Серик. Автомобилистам приходилось укрываться на подземных парковках или под навесами бензоколонок, так как местами выпал град размером с мяч для гольфа. Также на провинцию обрушился сильный снегопад, который привел к многочисленным пробкам на дорогах.

На прошлой неделе несколько городов провинции Анталья пострадали из-за проливных дождей и схода селей.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, подземные толчки привели к разрушениям и в соседних странах, в том числе в Сирии. Турецкие власти назвали землетрясения «катастрофой века». 13 марта глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что более 6,6 тыс. иностранцев, преимущественно граждан Сирии, погибли в результате землетрясений в Турции. В общей сложности погибли 48 448 человек.

Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составил 2 трлн турецких лир (выше $105 млрд).

Происшествия,Видео,Сулейман Сойлу,
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