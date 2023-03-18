Администратор Сандуновских бань застрелился после увольнения

В Москве полиция обнаружила в квартире многоквартирного дома труп пожилого мужчины с огнестрельным ранением головы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что погибший 17 лет работал администратором в Сандуновских банях. В 2022 году у него начались эпилептические припадки, руководство заведения было вынуждено его уволить.
Его мать рассказала, что после увольнения у 56-летнего сына наблюдалось депрессивное состояние. Вместе с тем, он вел себя нормально, о суициде не высказывался.
Уточняется, что бывший администратор покончил с собой из охотничьего ружья.
Напомним, что в банных комплексах столицы нередко случаются различные инциденты. Так, в декабре 2016 года в Сандунах произошел конфликт посетителей со стрельбой. Также перестрелкой завершился конфликт гостей в заведении, расположенном в Чечерском проезде.