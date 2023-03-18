В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
17 минут назад

Администратор Сандуновских бань застрелился после увольнения

Илья Родин

В Москве полиция обнаружила в квартире многоквартирного дома труп пожилого мужчины с огнестрельным ранением головы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Администратор Сандуновских бань застрелился после увольнения
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что погибший 17 лет работал администратором в Сандуновских банях. В 2022 году у него начались эпилептические припадки, руководство заведения было вынуждено его уволить.

Его мать рассказала, что после увольнения у 56-летнего сына наблюдалось депрессивное состояние. Вместе с тем, он вел себя нормально, о суициде не высказывался.

Уточняется, что бывший администратор покончил с собой из охотничьего ружья.

Напомним, что в банных комплексах столицы нередко случаются различные инциденты. Так, в декабре 2016 года в Сандунах произошел конфликт посетителей со стрельбой. Также перестрелкой завершился конфликт гостей в заведении, расположенном в Чечерском проезде.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий