Режиссера конкурса «Мисс Россия» нашли мертвым в Москве

Главный режиссер-постановщик конкурса «Мисс Россия » Николай Затылкин был найден мертвым на северо-западе Москвы . Он также занимался организацией российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

«Дверь в квартиру на улице Соколово-Мещерская вскрыли, при осмотре в одной из комнат нашли тело 48-летнего мужчины [Николая Затылкина]. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — предает агентство Regnum.

Двумя днями ранее, 16 марта, жена Затылкина обратилась в полицию. Она рассказала, что ее муж исчез и два дня не отвечает на звонки. После этого по адресу предположительного местонахождения Затылкина выехала полиция. Об обнаружении тела мужчины сообщили спустя двое суток поисков.