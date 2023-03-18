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16 минут назад

Режиссера конкурса «Мисс Россия» нашли мертвым в Москве

Ura.Ru

Главный режиссер-постановщик конкурса «Мисс Россия» Николай Затылкин был найден мертвым на северо-западе Москвы. Он также занимался организацией российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Режиссера конкурса «Мисс Россия» нашли мертвым в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Дверь в квартиру на улице Соколово-Мещерская вскрыли, при осмотре в одной из комнат нашли тело 48-летнего мужчины [Николая Затылкина]. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — предает агентство Regnum.

Двумя днями ранее, 16 марта, жена Затылкина обратилась в полицию. Она рассказала, что ее муж исчез и два дня не отвечает на звонки. После этого по адресу предположительного местонахождения Затылкина выехала полиция. Об обнаружении тела мужчины сообщили спустя двое суток поисков.

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Николай Затылкин является основателем и руководителем Zatylkin Fashion Team. Компания занималась организацией крупных показов мод. Затылкин, в частности, сотрудничал с Nike, Escada, Mango.

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