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23 минуты назад

Против блогера-сыроеда возбудили уголовное дело об истязании младенца

Илья Родин

Полиция Сочи задержала блогера-сыроеда Максима Лютого, отца недавно скончавшегося малыша. В отношении 43-летнего петербуржца возбуждено уголовное дело об истязании младенца, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу СКР.

По данным СК, ребенок родился 11 февраля 2023 года. Гражданская жена сыроеда рожала ребенка без помощи врачей.

В период с 11 февраля по 8 марта отец не менее трех раз забирал малыша у матери, на сутки лишал его возможности питаться материнским молоком, отметили в СК.

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В связи с резким ухудшением здоровья, родители приняли решение отвезти младенца в медицинское учреждение, однако он скончался по пути в больницу.

После гибели мальчика полиция арестовала блогера на 10 суток за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об его аресте.

Ранее сообщалось, что жена Лютого помещена под домашний арест. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Происшествия,Видео,Максим Лютый,Следственный комитет,
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