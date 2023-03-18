Против блогера-сыроеда возбудили уголовное дело об истязании младенца

Полиция Сочи задержала блогера-сыроеда Максима Лютого, отца недавно скончавшегося малыша. В отношении 43-летнего петербуржца возбуждено уголовное дело об истязании младенца, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу СКР.

По данным СК, ребенок родился 11 февраля 2023 года. Гражданская жена сыроеда рожала ребенка без помощи врачей.

В период с 11 февраля по 8 марта отец не менее трех раз забирал малыша у матери, на сутки лишал его возможности питаться материнским молоком, отметили в СК.

В связи с резким ухудшением здоровья, родители приняли решение отвезти младенца в медицинское учреждение, однако он скончался по пути в больницу.

После гибели мальчика полиция арестовала блогера на 10 суток за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об его аресте.