В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Участников российской кругосветки эвакуировали в Чили из-за поломки судна

Говорит Москва

Об этом путешественники сообщили в своём Telegram-канале «Russian Ocean Way. Кругосветка на тримаране».

Участников российской кругосветки эвакуировали в Чили
Фото: Telegram-канал Russian Ocean Way. Кругосветка на тримаранеTelegram-канал Russian Ocean Way. Кругосветка на тримаране

В посте говорится, что 16 марта у судна сломалось рулевое управление, оно потерял контроль. Экипаж связался с руководителем берегового штаба Юлией Калюжной. Она организовала спасательную операцию с участием чилийских ВМС, которые передали информацию бразильскому кораблю, шедшему в сторону Чили.

Дело об убийстве россиянки в Финляндии вернули в Следственный комитет

Сейчас экипаж тримарана находится на этом борту.Тримаран следует по пути великих русских мореплавателей. Он вышел из порта в Кронштадте в июле 2021 года. Участники экспедиции — Евгений Ковалевский из Томска и Станислав Берёзкин из Новосибирска. Совершить кругосветное путешествие они планировали за два года.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий