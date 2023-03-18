Участников российской кругосветки эвакуировали в Чили

В посте говорится, что 16 марта у судна сломалось рулевое управление, оно потерял контроль. Экипаж связался с руководителем берегового штаба Юлией Калюжной. Она организовала спасательную операцию с участием чилийских ВМС, которые передали информацию бразильскому кораблю, шедшему в сторону Чили.

Сейчас экипаж тримарана находится на этом борту.Тримаран следует по пути великих русских мореплавателей. Он вышел из порта в Кронштадте в июле 2021 года. Участники экспедиции — Евгений Ковалевский из Томска и Станислав Берёзкин из Новосибирска. Совершить кругосветное путешествие они планировали за два года.