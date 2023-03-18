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46 минут назад

На востоке Москвы произошел пожар в бывшем магазине

ТАССиещё 6

На Новокосинской улице на востоке Москвы произошел пожар в одноэтажном неэксплуатируемом здании. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

На востоке Москвы произошел пожар в бывшем магазине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На Новокосинской улице, 48, горит одноэтажное неэксплуатируемое здание. В настоящее время тушение продолжается. Площадь горения уточняется", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны в экстренных службах ТАСС сообщили, что горит здание бывшего магазина на площади 100 кв. м. "Произошло частичное обрушение горящего строения", - отметил собеседник агентства. Как передает корреспондет ТАСС с места событий, в результате пожара наблюдается сильное задымление.

В 21:05 открытое горение ликвидировали. В 22:01 пожар полностью потушили. Пострадавших нет.

Происшествия,МЧС России,
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