На востоке Москвы произошел пожар в бывшем магазине

На Новокосинской улице на востоке Москвы произошел пожар в одноэтажном неэксплуатируемом здании. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

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"На Новокосинской улице, 48, горит одноэтажное неэксплуатируемое здание. В настоящее время тушение продолжается. Площадь горения уточняется", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны в экстренных службах ТАСС сообщили, что горит здание бывшего магазина на площади 100 кв. м. "Произошло частичное обрушение горящего строения", - отметил собеседник агентства. Как передает корреспондет ТАСС с места событий, в результате пожара наблюдается сильное задымление.