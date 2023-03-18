В Мексике были найдены тела шести сожженных женщин

Генеральный прокурор центрального штата Мексики Гуанахуато Карлос Замаррипа сообщил, что шесть женщин, ранее объявленные пропавшими без вести, стали жертвами убийства. Об это пишет немецкое издание Bild.
Уточняется, что специалисты идентифицировали обнаруженные обгоревшие останки пяти девушек. При этом следователи убеждены, что шестая женщина также была убита.
Bild отмечает, что, хотя в Мексике в среднем погибает около 90 человек в день, этот случай привлек особое внимание, поскольку такое количество женщин редко исчезает сразу.
По словам генпрокурора Гуанахуато, полиция арестовала шестерых подозреваемых, у которых были обнаружены оружие и наркотики. Мотив и точные обстоятельства преступления на данный момент неизвестны. По информации местных СМИ, перед исчезновением жертвы были наняты для работы на вечеринке.
Уточняется, что женщин в возрасте от 19 до 48 лет в последний раз видели 7 марта в городе Селайя. Их останки были найдены в 30 км от города Хувентино Росас.