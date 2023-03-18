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43 минуты назад

В Мексике были найдены тела шести сожженных женщин

Газета.Ruиещё 1

Генеральный прокурор центрального штата Мексики Гуанахуато Карлос Замаррипа сообщил, что шесть женщин, ранее объявленные пропавшими без вести, стали жертвами убийства. Об это пишет немецкое издание Bild.

В Мексике были найдены тела шести сожженных женщин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уточняется, что специалисты идентифицировали обнаруженные обгоревшие останки пяти девушек. При этом следователи убеждены, что шестая женщина также была убита.

Bild отмечает, что, хотя в Мексике в среднем погибает около 90 человек в день, этот случай привлек особое внимание, поскольку такое количество женщин редко исчезает сразу.

По словам генпрокурора Гуанахуато, полиция арестовала шестерых подозреваемых, у которых были обнаружены оружие и наркотики. Мотив и точные обстоятельства преступления на данный момент неизвестны. По информации местных СМИ, перед исчезновением жертвы были наняты для работы на вечеринке.

Уточняется, что женщин в возрасте от 19 до 48 лет в последний раз видели 7 марта в городе Селайя. Их останки были найдены в 30 км от города Хувентино Росас.

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