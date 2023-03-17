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26 минут назад

Мужчине отрезало ноги бетонной плитой на территории завода в Псковской области

Газета.Ru

В Великих Луках мужчина погиб на территории бывшего завода, сообщает Telegram-канала «Мы из Великих Лук».

Россиянину отрезало ноги бетонной плитой на территории завода
Фото: Газета.RuГазета.Ru

17 марта на территории бывшего Великолукского локомотивовагоноремонтного завода, или ВЛВРЗ, на улице Малышева произошла трагедия.

29-летний мужчина, по предварительным данным, находился на территории предприятия незаконно и собирал металл. Он скончался на месте происшествия, когда на него сверху упала бетонная плита. В результате тяжелая конструкция фактически отрубила мужчине ноги.

Около трех часов дня сообщение о смерти мужчины 1994 года рождения поступило в правоохранительные органы.

Известно, что в настоящее время специалисты занимаются сносом заводских зданий и разбором завалов. Как на этом месте оказался погибший, пока не установлено. Изначально сообщалось, что потерпевший работал на предприятии, но эта информация не подтвердилась.

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