Россиянину отрезало ноги бетонной плитой на территории завода

В Великих Луках мужчина погиб на территории бывшего завода, сообщает Telegram-канала «Мы из Великих Лук».

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17 марта на территории бывшего Великолукского локомотивовагоноремонтного завода, или ВЛВРЗ, на улице Малышева произошла трагедия.

29-летний мужчина, по предварительным данным, находился на территории предприятия незаконно и собирал металл. Он скончался на месте происшествия, когда на него сверху упала бетонная плита. В результате тяжелая конструкция фактически отрубила мужчине ноги.

Около трех часов дня сообщение о смерти мужчины 1994 года рождения поступило в правоохранительные органы.