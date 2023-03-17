Россиянин отрезал соседу левую ногу из-за недожаренного шашлыка

В Казани 34-летнего местного жителя осудили на 10 лет за убийство соседа, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Татарстан .

По данным следствия, 13 ноября 2022 фигурант пришел в гости к соседу, жившему в доме на улице Аксакова. Во время посиделок гость упрекнул хозяина в том, что тот подал ему недожаренный шашлык. Мужчины поссорились. В ходе конфликта подсудимый избил товарища, после чего схватил шлифовальную машинку и отрезал ему левую ногу. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.