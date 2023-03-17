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9 минут назад

Россиянина осудили по законам СССР за убийство беременной проститутки

Lenta.ru

Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил 57-летнего мужчину, который во время конфликта 35-летней давности нанес знакомой 75 ножевых ранений, к девяти годам колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянина осудили по законам СССР за убийство беременной проститутки
Фото: ТАССТАСС

Мужчину признали виновным по пунту «г» статьи 102 («Убийство с особой жестокостью») РСФСР.

Следствие и суд установили, что 28 июня 1987 года фигурант в возрасте 21 года жестоко убил 25-летнюю девушку на территории приусадебного участка в Новосибирске. На следующий день молодой человек уехал из региона в Самарскую область, где все это время скрывался от правоохранителей — его заочно обвинили в преступлении и объявили в розыск. Мужчину задержали в Самаре летом 2022 года, во время допроса он дал признательные показания.

По данным издания ngs.ru, потерпевшей стала беременная местная жительница, которая в тот вечер согласилась за деньги вступить в интимную связь с фигурантом. Однако после этого мужчина якобы недосчитался крупной суммы и обвинил девушку в краже. Также сообщается, что мужчина имеет судимости за изнасилование, кражу и убийство.

Происшествия,Следственный комитет,
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