Россиянина осудили по законам СССР за убийство беременной проститутки

Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил 57-летнего мужчину, который во время конфликта 35-летней давности нанес знакомой 75 ножевых ранений, к девяти годам колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России ( СКР ).

Следствие и суд установили, что 28 июня 1987 года фигурант в возрасте 21 года жестоко убил 25-летнюю девушку на территории приусадебного участка в Новосибирске. На следующий день молодой человек уехал из региона в Самарскую область, где все это время скрывался от правоохранителей — его заочно обвинили в преступлении и объявили в розыск. Мужчину задержали в Самаре летом 2022 года, во время допроса он дал признательные показания.