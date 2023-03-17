Дело об убийстве россиянки в Финляндии вернули в Следственный комитет

Прокуратура Ленинградской области уже во второй раз вернула в Следственный комитет дело об убийстве в Финляндии россиянки Юлии Середенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

Отмечается, что дело вернули для дополнительного расследования. Согласно сообщению прокуратуры, в деле нет весомых доказательств, так как большая часть доводов стороны обвинения основана на предположениях. Таким образом, довести дела до суда не удаётся уже во второй раз.

Убийство Юлии Середенко произошло в 2013 году на территории Финляндии. В совершении преступления обвиняется муж убитой, который отрицает свою причастность к убийству. По версии следствия, после переезда в Финляндию супруги стали часто ругаться и решили разойтись. Во время одного из разговоров о будущем разделе имущества между супругами вновь началась ссора. Как считает следствие, словесный конфликт перерос в драку, во время которой мужчина убил жену, после чего выбросил тело в водоём.