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20 минут назад

Дело об убийстве россиянки в Финляндии вернули в Следственный комитет

Елена Прошина

Прокуратура Ленинградской области уже во второй раз вернула в Следственный комитет дело об убийстве в Финляндии россиянки Юлии Середенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело об убийстве россиянки в Финляндии вернули в Следственный комитет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что дело вернули для дополнительного расследования. Согласно сообщению прокуратуры, в деле нет весомых доказательств, так как большая часть доводов стороны обвинения основана на предположениях. Таким образом, довести дела до суда не удаётся уже во второй раз.

Убийство Юлии Середенко произошло в 2013 году на территории Финляндии. В совершении преступления обвиняется муж убитой, который отрицает свою причастность к убийству. По версии следствия, после переезда в Финляндию супруги стали часто ругаться и решили разойтись. Во время одного из разговоров о будущем разделе имущества между супругами вновь началась ссора. Как считает следствие, словесный конфликт перерос в драку, во время которой мужчина убил жену, после чего выбросил тело в водоём.

Раннее россиянина заподозрили в убийстве пожилой женщины из-за парковочного места.

Происшествия,Следственный комитет,Коммерсант,
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