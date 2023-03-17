Российский подросток дал отпор пристававшему к нему педофилу-педагогу

В Сочи 15-летний мальчик избил пристававшего к нему педофила. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края на своем сайте.

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Как установил суд, летом 2022 года группа детей приехала в Сочи для участия в международном танцевальном конкурсе. Их сопровождал директор танцевального театра. Ночью он пытался домогаться одного из своих учеников. Однако мальчик дал педагогу отпор и избил его.

На судебном заседании россиянин 1992 года рождения полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учетом обстоятельств дела и положительной характеристики подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Помимо этого, мужчине на 10 лет запретили работать с детьми. Установленный законом срок на обжалование приговора еще не истек, подчеркнули в пресс-службе.