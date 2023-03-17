Иракского дипломата обокрали в аэропорту Внуково

В московском аэропорту Внуково воры украли наличные, банковские карты и служебное удостоверение у 51-летней женщины, работающей третьим секретарем посольства Ирака в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Дипломат работала в Москве около года и решила пригласить в гости родственников. Когда те прилетели в Россию, женщина вместе с ними пошла в салон связи за сим-картами. По предварительным данным, именно там злоумышленники обратили внимание на содержимое кошелька женщины.

После этого семья отправилась в кафе. По дороге туда воры вытащили у женщины кошелек, в котором лежало более 76 тысяч рублей, карты и документы.