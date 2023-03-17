В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
34 минуты назад

Иракского дипломата обокрали в аэропорту Внуково

Lenta.ru

В московском аэропорту Внуково воры украли наличные, банковские карты и служебное удостоверение у 51-летней женщины, работающей третьим секретарем посольства Ирака в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Иракского дипломата обокрали в аэропорту Внуково
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дипломат работала в Москве около года и решила пригласить в гости родственников. Когда те прилетели в Россию, женщина вместе с ними пошла в салон связи за сим-картами. По предварительным данным, именно там злоумышленники обратили внимание на содержимое кошелька женщины.

После этого семья отправилась в кафе. По дороге туда воры вытащили у женщины кошелек, в котором лежало более 76 тысяч рублей, карты и документы.

Ранее ФСБ показала видео с задержанным за получение взятки в 20 тысяч евро польским дипломатом.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий