В Крыму мужчина случайно запустил снаряд "Града" в сарай соседа

В Крыму местный житель нашел в лесу три снаряда от ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и попытался разобрать их на цветной метал, в результате один из боеприпасов влетел в соседнюю хозяйственную постройку, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным канала, 46-летний Артур утром 16 марта нашел в лесу, недалеко от заброшенного завода три боеприпаса. Мужчина отнес снаряды к родственнице, чтобы там разобрать их на полезные детали и цветмет.

Во время разбора у одного из снарядов включился двигатель, от чего боеприпас вылетел, пробил двое ворот и врезался в стену соседского сарая. В снаряде не было взрывателя, и в результате детонации не произошло.

После инцидента полиция оцепила оставшиеся два снаряда и эвакуировала жильцов ближайших домов.