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1 час назад

Baza: в Крыму мужчина нашел снаряды "Града" и случайно запустил один в сарай соседа

Газета.Ruиещё 1

В Крыму местный житель нашел в лесу три снаряда от ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и попытался разобрать их на цветной метал, в результате один из боеприпасов влетел в соседнюю хозяйственную постройку, сообщает Telegram-канал Baza.

В Крыму мужчина случайно запустил снаряд "Града" в сарай соседа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, 46-летний Артур утром 16 марта нашел в лесу, недалеко от заброшенного завода три боеприпаса. Мужчина отнес снаряды к родственнице, чтобы там разобрать их на полезные детали и цветмет.

Во время разбора у одного из снарядов включился двигатель, от чего боеприпас вылетел, пробил двое ворот и врезался в стену соседского сарая. В снаряде не было взрывателя, и в результате детонации не произошло.

После инцидента полиция оцепила оставшиеся два снаряда и эвакуировала жильцов ближайших домов.

6 марта подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что РСЗО «Град» Вооруженных сил Украины была разрушена из-за детонации снарядов.

Происшествия,Андрей Марочко,
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