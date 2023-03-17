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1 час назад

Обнаруженная у жилого дома на западе Москвы граната оказалась муляжом

ТАССиещё 1

Граната, обнаруженная возле жилого дома на Осеннем бульваре на западе Москвы, оказалась муляжом, опасности она не представляет. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Обнаруженная у жилого дома в Москве граната оказалась муляжом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обнаруженный на Осеннем бульваре предмет, похожий на гранату, опасности не представляет, это муляж", - сказал собеседник агентства.

Днем в пятницу территорию возле жилого дома на Осеннем бульваре оцепили в связи с обнаруженной там гранатой Ф-1. Как отмечали в экстренных службах, ожидалось прибытие саперов, люди находились на безопасном расстоянии.

Происшествия,МВД России,
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