Стали известны подробности «денежного дождя» в Москве

В пятикомнатной квартире на 23 этаже жилого дома «Дом в Сокольниках» накануне утром прошли обыски, в ходе которых в окно была выброшена крупная сумма денег в долларах и евро, сообщает Telelgram-канал «112». В апартаменты, площадью 152 кв.м., нагрянули сотрудники Главного военного следственного управления в сопровождении ФСБ .

Ранее сообщалось, что в Ростовской области рабочий украл два миллиона рублей, выполняя ремонт в доме у семейной пары. Четверть этой суммы он отложил, спрятав в заброшенном доме, а остальное потратил в течение двух дней: снял номер в одной из самых дорогих гостиниц Ростова-на-Дону, заказывал проституток и пил дорогой алкоголь. После того как потерпевшие обнаружили пропажу, мужчина был задержан, на него завели уголовное дело по статье о краже.