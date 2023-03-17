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1 час назад

Стали известны подробности «денежного дождя» в Москве

News.ru

В пятикомнатной квартире на 23 этаже жилого дома «Дом в Сокольниках» накануне утром прошли обыски, в ходе которых в окно была выброшена крупная сумма денег в долларах и евро, сообщает Telelgram-канал «112». В апартаменты, площадью 152 кв.м., нагрянули сотрудники Главного военного следственного управления в сопровождении ФСБ.

По данным канала, обыски проводились в рамках уголовного дела с грифом «Совершено секретно».

Житель Москвы выбросил в окно пакет с иностранной валютой

Купюры, вылетавшие из окна, были номиналом $100 и €500. Все попавшие на улицу деньги силовики собрали.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области рабочий украл два миллиона рублей, выполняя ремонт в доме у семейной пары. Четверть этой суммы он отложил, спрятав в заброшенном доме, а остальное потратил в течение двух дней: снял номер в одной из самых дорогих гостиниц Ростова-на-Дону, заказывал проституток и пил дорогой алкоголь. После того как потерпевшие обнаружили пропажу, мужчина был задержан, на него завели уголовное дело по статье о краже.

Происшествия,Видео,ФСБ,
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