В машине в Москве заметили похожий на гранату предмет

Его заметили в автомобиле, припаркованном рядом с жилым домом на Осеннем бульваре (Крылатское).
Спасателей вызвали прохожие. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
На месте работают сотрудники полиции, территория оцеплена. По данным источника телеканала, в ходе предварительного осмотра чеку у гранаты не нашли. По оценке правоохранителей, предполагаемый боеприпас лежит на безопасном расстоянии от жилого дома, эвакуация не требуется.
Ранее в Домодедове задержали мужчину с муляжом гранаты. Одетый в камуфляж человек угрожал сотрудникам военкомата, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии. Сначала мужчина достал похожий на гранату предмет, после чего выбежал из здания и попытался скрыться. Нарушителя задержали и передали полиции.