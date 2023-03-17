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1 час назад

На западе Москвы обнаружили похожий на гранату предмет

Говорит Москва

Его заметили в автомобиле, припаркованном рядом с жилым домом на Осеннем бульваре (Крылатское).

В машине в Москве заметили похожий на гранату предмет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спасателей вызвали прохожие. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

На месте работают сотрудники полиции, территория оцеплена. По данным источника телеканала, в ходе предварительного осмотра чеку у гранаты не нашли. По оценке правоохранителей, предполагаемый боеприпас лежит на безопасном расстоянии от жилого дома, эвакуация не требуется.

Ранее в Домодедове задержали мужчину с муляжом гранаты. Одетый в камуфляж человек угрожал сотрудникам военкомата, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии. Сначала мужчина достал похожий на гранату предмет, после чего выбежал из здания и попытался скрыться. Нарушителя задержали и передали полиции.

Происшествия,Росгвардия,
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