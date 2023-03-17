В машине в Москве заметили похожий на гранату предмет

Его заметили в автомобиле, припаркованном рядом с жилым домом на Осеннем бульваре (Крылатское).

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Спасателей вызвали прохожие. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

На месте работают сотрудники полиции, территория оцеплена. По данным источника телеканала, в ходе предварительного осмотра чеку у гранаты не нашли. По оценке правоохранителей, предполагаемый боеприпас лежит на безопасном расстоянии от жилого дома, эвакуация не требуется.