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46 минут назад

Ущерб от землетрясений в Турции превысил $105 млрд

ТАССиещё 2

Общий ущерб от разрушительных февральских землетрясений в Турции превысил $105 млрд, сообщил в пятницу турецкий департамент казначейства.

Ущерб от землетрясений в Турции превысил $105 млрд
Фото: ТАССТАСС

"Общий ущерб от землетрясений в Кахраманмараше и Хатае в шесть раз выше, чем после землетрясений в 1999 году в районе Мраморного моря. Ущерб от "стихийного бедствия века" составил порядка 2 трлн турецких лир (более $105 млрд - прим. ТАСС)", - приводит выдержки из документа департамента телеканал TRT.

По данным казначейства, непосредственный материальный ущерб от стихийного бедствия составил 1,6 трлн лир. Общие убытки адекватны 9% прогнозируемого ВНП Турции в 2023 году, следует из доклада.

Ранее в ООН прогнозировали ущерб от стихийного бедствия в Турции в размере $100 млрд.

Происшествия,ООН,
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