Ущерб от землетрясений в Турции превысил $105 млрд

"Общий ущерб от землетрясений в Кахраманмараше и Хатае в шесть раз выше, чем после землетрясений в 1999 году в районе Мраморного моря. Ущерб от "стихийного бедствия века" составил порядка 2 трлн турецких лир (более $105 млрд - прим. ТАСС)", - приводит выдержки из документа департамента телеканал TRT.