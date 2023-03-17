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1 час назад

Суд отклонил жалобу защиты Ройзмана* на его арест

Никита Бородкин

Свердловский областной суд отклонил жалобу защиты экс-мэра Екатеринбурга Евгений Ройзмана* (признан в России иностранным агентом) на его арест за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщает ТАСС.

Суд отклонил жалобу защиты Ройзмана* на его арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В четверг, 16 марта, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману* административный арест на 14 суток за публичную демонстрацию экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Защита политика обжаловала решение, однако суд оставил наказание без изменения. Бывший мэр останется под арестом.

Напомним, что супруга Ройзмана* Юлия Крутеева заявляла, что некто «написал донос» на бывшего мэра за то, что тот разместил во «ВКонтакте» экстремистскую символику. По ее словам, речь идет о перепосте, сделанной в группе «Евгений Ройзман», к которой политик не имеет отношения.

Весной 2022 года на Ройзмана* составили три административных протокола о дискредитации российской армии. Позднее по этим фактам было возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. 24 августа Ройзмана* задержали, ему назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий — на использование интернета и посещение публичных мест. Суд должен начать рассмотрение уголовного дела по существу весной 2023 года.

* Признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Происшествия,Евгений Ройзман,
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