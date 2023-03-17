В Москве пассажир столкнул сотрудника метро с лестницы

Пассажир, который не заплатил за проезд, столкнул с лестницы сотрудника столичного метрополитена. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 17 марта.

По ее словам, преступление произошло еще 20 января 2023 года. Представители ГКУ «Организатор перевозок» пытались задержать «зайца», однако он оказал сопротивление. В ходе конфликта нарушитель столкнул одного из сотрудников с лестницы, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемого задержали, он находится в отделе Следственного комитета на допросе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.