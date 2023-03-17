Слесарю-поджигателю из Подмосковья предъявлено обвинение

В Дмитрове 55-летнему слесарю предъявили обвинение в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом и умышленном уничтожении имущества. Из самодельного огнемета он поджег сотрудников компании, из которой его уволили, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

От действий злоумышленника пострадали пять человек. С ожогами различной степени их доставили в разные медучреждения. На допросе обвиняемый рассказал следователю обо всех обстоятельствах и мотиве совершенного преступления.

Следователи и криминалисты провели осмотры, изъяли одежду и предметы, имеющие значение для следствия, допросили обвиняемого и потерпевших. Были назначены несколько экспертиз, среди которых - криминалистическая - веществ и материалов по изъятым горюче-смазочным материалам.