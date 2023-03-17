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1 час назад

Слесарю-поджигателю из Подмосковья предъявлено обвинение

Вести Подмосковьяиещё 1

В Дмитрове 55-летнему слесарю предъявили обвинение в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом и умышленном уничтожении имущества. Из самодельного огнемета он поджег сотрудников компании, из которой его уволили, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Слесарю-поджигателю из Подмосковья предъявлено обвинение
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

От действий злоумышленника пострадали пять человек. С ожогами различной степени их доставили в разные медучреждения. На допросе обвиняемый рассказал следователю обо всех обстоятельствах и мотиве совершенного преступления.

Следователи и криминалисты провели осмотры, изъяли одежду и предметы, имеющие значение для следствия, допросили обвиняемого и потерпевших. Были назначены несколько экспертиз, среди которых - криминалистическая - веществ и материалов по изъятым горюче-смазочным материалам.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества». Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения его под стражу.

Происшествия,Следственный комитет,
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