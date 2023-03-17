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29 минут назад

Российскую воспитательницу обвинили в избиении двухлетнего ребенка в детсаду

Lenta.ru

В Улан-Удэ родные двухлетней девочки обвинили воспитательницу частного детсада в избиении их дочери. Об этом сообщает портал «Apиг Уc».

Воспитательницу обвинили в избиении двухлетнего ребенка в детсаду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мать ребенка рассказала, что бабушка, которая пришла забирать девочку из детсада в день случившегося, застала ее в слезах. По ее словам, воспитательница не смогла объяснить причину этого состояния и заверила, что девочка не падала и не ударялась.

«Уже yтpoм oбнapyжили cлeды oт пaльцeв pyк и cиняки нa пoпe. Cpaзy пoexaли к тpaвмaтoлoгy, вce зaфикcиpoвaли. Tpaвмaтoлoг пoдтвepдил, чтo этo cлeд oт руки», — пояснила россиянка.

После этого она просмотрела записи с камер видеонаблюдения в детсаду, из которых следовало, что в этот день ребенок не получал никаких травм.

Позже, по утверждению женщины, она снова поговорила с воспитательницей, которая рассказала, что в тот день девочку мыли и уронили на коврик. В результате этого она якобы ударилась и поцарапалась.

Мать ребенка сообщила, что информацию из травматологии передали в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), и добавила, что она планирует написать заявление в полицию. Руководство детсада заявило, что обвинения россиянки не соответствуют действительности и подчеркнуло, что также намерено обратиться к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что воспитательница московского детсада избила ребенка до сотрясения мозга. По словам пострадавшего мальчика, женщина ударила его по голове и в висок, так как он бегал и не слушался.

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