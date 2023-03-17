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37 минут назад

Названа цель атак на нефтяную станцию в Брянской области

Lenta.ru

Целью атаки на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области было парализовать поставки нефти в страны Европы, чтобы обеспечить еще большую зависимость государств от США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Главной задачей было поражение инфраструктуры. Вероятно, не последнюю роль здесь играли США: они хотели бы парализовать поставки российской нефти в страны Европы для того, чтобы обеспечить еще большую зависимость в этом отношении от Штатов», — считает политик.

У нефтепровода «Дружба» нашли вторую взрывчатку за неделю

Он также добавил, что, поскольку взрывной устройство было начинено металлическими предметами, вероятно, еще одной задачей было поражение мирного населения и работников станции.

Ранее сообщалось, что беспилотник снова сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на нефтеперекачивающую станцию «Дружба» в Брянской области, где ранее уже была обнаружена и обезврежена бомба. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

15 марта сообщалось, что начальник караула обнаружил СВУ на крыше станции «Новозыбково» и вызвал силовиков. Саперы обезвредили его. Следственные органы установили, что СВУ было сброшено с беспилотника. Оно состояло из 500 граммов пластида, пластиковой трубы и детонатора, а также начинено металлическими шариками. СВУ отправлено на взрывотехническую экспертизу.

Происшествия,Видео,Юрий Швыткин,Госдума,
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