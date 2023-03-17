В Уфе шестиклассник ранил ножом друга во время боя подушками

Шестиклассник воткнул нож в грудь своего друга во время боя подушками в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Три 12-летних мальчика проводили время в квартире после школы. В один момент двое из них решили подраться подушками, однако шуточный конфликт перерос в настоящий. В порыве гнева один из детей убежал на кухню, схватил кухонный нож и вонзил его в оппонента.

Мальчик быстро понял, что натворил, и сам вызвал скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшего и смогли спасти его жизнь. С несовершеннолетним и его родителями работают полицейские, проводится проверка.