В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

В Уфе шестиклассник ранил ножом друга во время боя подушками

Никита Бородкин

Шестиклассник воткнул нож в грудь своего друга во время боя подушками в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Уфе шестиклассник ранил ножом друга во время боя подушками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Три 12-летних мальчика проводили время в квартире после школы. В один момент двое из них решили подраться подушками, однако шуточный конфликт перерос в настоящий. В порыве гнева один из детей убежал на кухню, схватил кухонный нож и вонзил его в оппонента.

Мальчик быстро понял, что натворил, и сам вызвал скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшего и смогли спасти его жизнь. С несовершеннолетним и его родителями работают полицейские, проводится проверка.

Напомним, что в среду, 15 марта, в Санкт-Петербурге семиклассница умерла во время физкультуры. Во время занятий девочке стало плохо и она потеряла сознание. Приехавшая скорая помощь не смогла реанимировать подростка. Известно, что у девочки были проблемы с сердцем — в ее медицинской карте был указан диагноз «функциональный сердечный шум», однако освобождения от уроков физкультуры у нее не было.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий