В Уфе шестиклассник ранил ножом друга во время боя подушками

Шестиклассник воткнул нож в грудь своего друга во время боя подушками в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Три 12-летних мальчика проводили время в квартире после школы. В один момент двое из них решили подраться подушками, однако шуточный конфликт перерос в настоящий. В порыве гнева один из детей убежал на кухню, схватил кухонный нож и вонзил его в оппонента.
Мальчик быстро понял, что натворил, и сам вызвал скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшего и смогли спасти его жизнь. С несовершеннолетним и его родителями работают полицейские, проводится проверка.
Напомним, что в среду, 15 марта, в Санкт-Петербурге семиклассница умерла во время физкультуры. Во время занятий девочке стало плохо и она потеряла сознание. Приехавшая скорая помощь не смогла реанимировать подростка. Известно, что у девочки были проблемы с сердцем — в ее медицинской карте был указан диагноз «функциональный сердечный шум», однако освобождения от уроков физкультуры у нее не было.